Boxeo

FORMOSA ESTUVO EN EL REGIONAL DE BOXEO

Porreddeportiva

Nov 25, 2025

 

La representación de la Federación Formoseña de Boxeo (FFB) obtuvo dos subcampeones en el Torneo Regional categoría Cadetes que se realizó en la localidad de Corzuela en el centro-oeste de la provincia del Chaco. En 64 kg, Néstor Fabián Álvarez perdió por puntos en la final ante el correntino Dylan Gómez (57-55), y en 70 kg, Nicolás Salinas cayó en las tarjetas ante el chaqueño Lucas Stupel (59-58).

El regional fue clasificatorio para el Nacional a llevarse a cabo en la primera semana de diciembre en la ciudad de Azul (Buenos Aires). Los púgiles de la FFB y el técnico Alberto Salas, son de la localidad de Pirané.

En Corzuela, estuvo presente el presidente de la FFB, Jorge Zarza, quien mantuvo reuniones con sus pares de la región NEA. También se entrevistó con la boxeadora formoseña, Marcela Acuña, quien fue especialmente invitada por la dirigencia de la Federación Chaqueña de Boxeo y el municipio de Corzuela.

FOTO 1: Integrantes de la Federación Formoseña de Boxeo posan en la ciudad chaqueña de Corzuela, sede del Regional de Cadetes.

FOTO 2: Marcela Acuña, la ex campeona mundial, junto a integrantes del equipo formoseño.

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Boxeo

CUANDO EL EX CAMPEÓN MUNDIAL GUSTAVO BALLAS ESTUVO EN FORMOSA, Y VISITÓ CANAL 3

Nov 18, 2025 reddeportiva
Boxeo

EL PROVINCIAL DE BOXEO JUVENIL MOSTRÓ A MUY BUENOS VALORES

Oct 22, 2025 reddeportiva
Boxeo

Prosiguen las Finales Provinciales  de los Juegos Evita Formoseños

Oct 21, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Boxeo

FORMOSA ESTUVO EN EL REGIONAL DE BOXEO

25 de noviembre de 2025 reddeportiva
Polideportivo

JOFRÉ ENTREGÓ EL TROFEO A LA QUINTA DE KATRINA

25 de noviembre de 2025 reddeportiva
Ciclismo

Laguna Oca fue el escenario para la gran  final del campeonato formoseño de MTB

25 de noviembre de 2025 reddeportiva
Fútbol

PASÓ LA QUINTA FECHA DEL REGIONAL AMATEUR

24 de noviembre de 2025 reddeportiva