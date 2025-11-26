FORMOSA ESTUVO EN EL REGIONAL DE BOXEO

La representación de la Federación Formoseña de Boxeo (FFB) obtuvo dos subcampeones en el Torneo Regional categoría Cadetes que se realizó en la localidad de Corzuela en el centro-oeste de la provincia del Chaco. En 64 kg, Néstor Fabián Álvarez perdió por puntos en la final ante el correntino Dylan Gómez (57-55), y en 70 kg, Nicolás Salinas cayó en las tarjetas ante el chaqueño Lucas Stupel (59-58).

El regional fue clasificatorio para el Nacional a llevarse a cabo en la primera semana de diciembre en la ciudad de Azul (Buenos Aires). Los púgiles de la FFB y el técnico Alberto Salas, son de la localidad de Pirané.

En Corzuela, estuvo presente el presidente de la FFB, Jorge Zarza, quien mantuvo reuniones con sus pares de la región NEA. También se entrevistó con la boxeadora formoseña, Marcela Acuña, quien fue especialmente invitada por la dirigencia de la Federación Chaqueña de Boxeo y el municipio de Corzuela.

FOTO 1: Integrantes de la Federación Formoseña de Boxeo posan en la ciudad chaqueña de Corzuela, sede del Regional de Cadetes.

FOTO 2: Marcela Acuña, la ex campeona mundial, junto a integrantes del equipo formoseño.