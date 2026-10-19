Formosa fue sede de una importante capacitación federal para árbitras de fútbol

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El estadio “Don Antonio Romero” fue sede de exitosas jornadas teóricas y prácticas de capacitación arbitral, organizadas de manera conjunta por el Consejo Federal del Fútbol Argentino (CFFA) y la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). La actividad reunió a 28 árbitras de la tabla de mérito de las regiones Litoral Norte y Litoral Sur, provenientes de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos y Santa Fe.

En representación de Formosa participaron las árbitras Karen Blanco, Marlene Ibarra y Litz Rojas, quienes formaron parte de esta instancia formativa de alcance federal, destinada a fortalecer sus conocimientos y promover la profesionalización del arbitraje femenino.

La capacitación contó con la presencia de destacados formadores e instructores: Gustavo Bassi, director del Departamento Arbitral del CFFA; Pablo Dóvalo, director del Departamento Nacional de Arbitraje Femenino; Juan Pablo Pompei, de la UADA; Alberto Barrientos, instructor del CFFA; y las exárbitras Estela Mary Álvarez y María Laura Fortunato. También acompañaron los instructores locales Roberto Ríos y José Otazú.

Al respecto, el presidente de la Liga, Ing. Jorge Jofré, recalcó la importancia de esta iniciativa y expresó: “Es una oportunidad muy significativa para las árbitras de toda la región. Tener a profesionales de esta trayectoria en nuestra provincia es algo que debemos valorar y aprovechar”.

Asimismo, Jofré subrayó que el arbitraje representa una fuente de salida laboral, ya que permite a muchas personas desarrollarse profesionalmente y generar un ingreso adicional cada fin de semana.

De esta manera, la LFF continúa fortaleciendo su papel como sede de encuentros de formación deportiva, generando oportunidades para las árbitras de la región y contribuyendo al crecimiento y la profesionalización de la disciplina.

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