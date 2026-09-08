Formosa fue subcampeón del Torneo Federativo Sub 13

El combinado Juvenil Sub 13 de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se consagró subcampeona del Torneo Federativo de Selecciones, disputado en la ciudad de Formosa, luego de superar a Pirané en la cancha del Club Fontana.

En la definición del certamen, Clorinda derrotó a Ibarreta y se quedó con el título, además de obtener la clasificación a la etapa Regional, instancia que reúne a representantes de distintas ligas bajo la organización de las federaciones provinciales y el Consejo Federal de la AFA.

Reconocimiento al trabajo formativo

Las jornadas de competencia estuvieron bajo la supervisión de los responsables del fútbol infantil capitalino, Hernán Castillo y Cristian Jaralunghi, quienes acompañaron el desarrollo del torneo y estuvieron presentes durante la entrega de premios.

Desde la organización también hicieron llegar las felicitaciones a todos los participantes en nombre del titular de la LFF, Ing. Jorge Jofré, destacando el compromiso y el desempeño de los jóvenes futbolistas.

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