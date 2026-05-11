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Formosa manda en el Federal A: San Martín y Sol de América lideran la Zona 2

Porreddeportiva

May 11, 2026

El fútbol formoseño vive un presente inmejorable tras completarse la octava fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A 2026 . Con sendas victorias en sus respectivos compromisos, San Martín y Sol de América se adueñaron de la cima del grupo, posicionándose como los grandes protagonistas de la categoría.

San Martín: Goleada y liderazgo absoluto

En su estadio 17 de Octubre, «El Franjeado» reafirmó su gran momento al vencer con autoridad a Sarmiento de La Banda por 4-2. Tras un primer tiempo parejo que terminó 1-1, los dirigidos por Marcelo Rubino sentenciaron la historia con una ráfaga de 15 minutos de pura efectividad.

Los goles locales fueron convertidos por Ricardo Tapia (44’ PT), Dylan Leiva (9’ ST), Ramón Ledesma (15’ ST) y Agustín Griego (23’ ST). Para la visita descontaron el propio Griego (en contra) y Cristian Díaz, quien sobre el final selló el resultado con un espectacular remate de media distancia. Con este resultado, San Martín encadena tres triunfos en serie y mira a todos desde lo más alto con 14 unidades.

Sol de América: Triunfazo en

Corrientes para no perderle pisada

El conjunto del barrio San Miguel dio el golpe en el estadio Leoncio Benítez al derrotar a Boca Unidos por 1-0. Un tempranero gol de Bruno Di Martino (16’ PT) le bastó a l equipo de la dupla técnica Larrosa-Parola para sumar tres puntos de oro.

«Sol» mostró carácter y solidez defensiva para aguantar la ventaja ante un rival que intentó empatar hasta el final. Con esta victoria, el equipo formoseño se mantiene como único escolta con 13 puntos.

Resumen de la Fecha 8 (Zona 2)

San Martín 4 – Sarmiento (LB) 2

Boca Unidos 0 – Sol de América 1

Defensores de Vilelas 1 – Bartolomé Mitre 3

Tucumán Central 1 – Juventud Antoniana 1

Libre: Sarmiento de Resistencia.

Próxima cita (Fecha 9 – Cierre de la primera ronda)

Sol de América vs. Sarmiento (Resistencia)

Bartolomé Mitre (Misiones) vs. San Martín de Formosa

Juventud Antoniana vs. Boca Unidos

Sarmiento (LB) vs. Tucumán Central

Libre: Defensores de Vilelas.

Tabla de posiciones

FOTO 1: San Martín destrabó el partido en el complemento y festejó la goleada sobre Sarmiento de La Banda.

FOTO 2: Sol de América ganó fuera de casa y reafirmó su intención de ser protagonista en la tercera categoría del fútbol argentino

 

 

 

Por reddeportiva

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