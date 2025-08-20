Formosa ofreció el Estadio Cincuentenario  al Club Regatas de Corrientes

El secretario de Deportes de Formosa, Mario Romay, confirmó que la provincia puso a disposición el Estadio Cincuentenario para que el Club Regatas de Corrientes pueda entrenar y disputar amistosos, luego del derrumbe parcial de su estadio de básquet durante tareas de remodelación. Romay se desempeñó como escolta en Regatas en la temporada 2003-2004, siendo goleador del equipo que logró el ascenso a la LNB. FOTO: Estadio Polideportivo Cincuentenario de Formosa.

En diálogo con un medio local, Romay comentó que evalúan organizar partidos preparatorios en septiembre con Olimpia de Paraguay y con el Club Regatas de Corrientes. «Es posible que Regatas venga a jugar acá y se quede unos días de temporada en el Estadio Cincuentenario porque no tiene cancha. Entonces, como equipo solidario y en base a la buena relación que tenemos, tratamos con los dirigentes y les hemos ofrecido si quieren utilizar la cancha para sus entrenamientos», señaló.

El pasado miércoles 13 de agosto, en horas de la siesta, parte del techo y un muro del estadio de básquet de Regatas se desplomaron mientras avanzaban trabajos de remodelación. Afortunadamente, no hubo heridos.

En su comunicado oficial, el club indicó: «Hubo daños materiales y se está trabajando junto a los organismos correspondientes para evaluar los pasos a seguir. El club fue evacuado inmediatamente por precaución. Todas las actividades quedan suspendidas y el club permanecerá cerrado por el resto de la jornada para garantizar la seguridad y continuar con las evaluaciones».

El Club Regatas de Corrientes, un emblema deportivo de la provincia, aún no informó novedades sobre los plazos de remodelación. En ese contexto, el gesto de Formosa busca garantizar que el plantel pueda continuar con su preparación sin mayores interrupciones.