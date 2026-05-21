Formosa se convierte en el epicentro  del federalismo rugbístico nacional

La Unión de Rugby de Formosa (URF) que preside Luis Scribano recibirá este jueves a la plana mayor de la Unión Argentina de Rugby (UAR). El encuentro, que suma la presencia de líderes regionales y de la Unión de Rugby del Paraguay, marca un precedente histórico en la integración del deporte en el Norte Grande.

En un movimiento que redefine la agenda institucional del deporte ovalado en el país, la ciudad de Formosa será sede mañana de una jornada sin precedentes. Por primera vez en su gestión, la conducción nacional de la UAR inicia su recorrida oficial por el interior profundo, eligiendo estratégicamente a la Unión local como kilómetro cero de un ambicioso programa de federalización.

Un respaldo de alto nivel institucional

La delegación nacional no es menor. El encuentro contará con la presencia del presidente de la UAR, Félix Páez Molina, acompañado por una comitiva de peso que incluye a los vicepresidentes Fernando Rizzi y Jaime Barba, el secretario Rodrigo Roncero, el tesorero Matías Gorosito y el vocal Jorge Luis García Borges.

Este desembarco se interpreta como un espaldarazo contundente al trabajo de gestión que se viene realizando en la provincia. «Elegir a Formosa como el punto de partida es un orgullo y un fuerte respaldo al trabajo que realizamos en el norte argentino», señalaron desde la URF, destacando la mirada integradora de la actual conducción nacional.

El bloque NEA y la proyección internacional

Lejos de ser una visita aislada, el evento se configura como una cumbre regional. La participación de Francisco García (Presidente de la Unión del Nordeste) e Iván Lambert (Presidente de la Unión de Misiones) ratifica la consolidación de un bloque regional armonioso. El mensaje es unívoco: el crecimiento del rugby en el Nordeste Argentino (NEA) depende de la acción coordinada y el trabajo en equipo.

Sin embargo, el alcance del encuentro cruza las fronteras nacionales. La presencia de Gustavo Borgognon y Diego Manson, presidente y gerente de la Unión de Rugby del Paraguay (URP), otorga a la jornada una dimensión estratégica internacional. Esta alianza busca potenciar la competencia transfronteriza y estrechar lazos de hermandad que multipliquen el impacto del desarrollo deportivo en toda la cuenca del Plata.

La base como política de Estado

El eje conceptual de esta cumbre gira en torno al rugby de base. Tanto las autoridades nacionales como locales coinciden en que los clubes son el cimiento indispensable para la sustentabilidad del sistema.

El fortalecimiento de estas instituciones no solo busca el éxito deportivo de élite, sino que apunta a consolidar un modelo inclusivo que garantice el desarrollo desde la base de la pirámide social. En Formosa, el rugby reafirma su compromiso: federalismo real, integración regional y una visión compartida de futuro.

La agenda

La jornada promete ser intensa e incluye reuniones con la dirigencia local, la dirigencia regional, y un recorrido por los clubes de la capital: Aguará, Aborigen, Caza y Pesca, Chajá, San Cipriano y Qompí.

FOTO: Luis Scribano titular de la URF junto al periodista Alfredo Domínguez.