Formosa se suma al CReAR Federal: Mario Romay selló la integración provincial al nuevo modelo deportivo nacional

En el marco de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria de Formosa, Mario Romay, participó de un encuentro clave donde se firmó la adhesión de la provincia al CReAR Federal. Esta innovadora iniciativa, impulsada en conjunto por el Comité Olímpico Argentino (COA) y el Comité Paralímpico Argentino (COPAR), busca transformar la estructura del deporte en todo el país.

Con la firma de Romay, Formosa se consolida como un actor estratégico en un sistema que busca democratizar el acceso a herramientas de evaluación, formación y alto rendimiento. La gestión del funcionario formoseño permitirá articular de forma directa estos recursos con los municipios, clubes, federaciones y equipos científicos locales, garantizando que el desarrollo deportivo no quede centralizado en Buenos Aires.

El rol proactivo de las provincias

El nuevo modelo propone una red nacional donde las provincias dejan de ser meras espectadoras para asumir un rol ejecutivo y determinante. Para la gestión de Mario Romay, este paso significa un fuerte respaldo al trabajo de base que se viene realizando en Formosa, colocando a los atletas locales como el eje central de un proceso continuo que abarca desde la iniciación deportiva hasta la alta competencia.

La mirada puesta en Rosario 2027

Esta proyección federal y el impacto del trabajo que inicia la secretaría conducida por Romay tendrán su primera gran prueba de fuego en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (JADAR Junior) Rosario 2027, que se celebrarán del 1 al 10 de abril de ese año.

Allí, con una delegación que promete ser protagonista en más de 50 disciplinas, Formosa buscará cosechar los primeros frutos de este histórico acuerdo federal.

FOTO: El secretario de Deportes de Formosa Mario Romay firmó el acta de creación del CReAR FEDERAL junto a sus pares de otras provincias.

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