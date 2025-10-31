Polideportivo

Formosa, sede del 1° Torneo Regional en la piscina olímpica cubierta y climatizada

Oct 31, 2025

 

 

Este sábado 1° de noviembre se llevará a cabo el 1° Torneo Regional en la piscina olímpica cubierta y climatizada, ubicada en el Centro de Educación Física y de Alto Rendimiento (CEF) N° 1, complejo deportivo que está en la Avenida Napoleón Uriburu, entre las calles Córdoba y Fortín Yunká de la ciudad capital.

Al respecto, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el profesor Teodoro del Valle (FOTO 1), presidente de la Asociación Formoseña de Deportes Acuáticos de Formosa (AFDDA), quien dio más detalles de la competencia que reunirá a nadadores de clubes de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, incluso de Santa Fe.

En el caso de la provincia, estará representada por “nueve a diez equipos de la ciudad capital”, y, entre las listas de clubes algunos de ellos son: “Regatas Corrientes, Tennis Club, Adelante de Reconquista, CUNE de Resistencia y San Martín de Corrientes”.

Agregó también que está previsto el inicio del torneo “a las 7 de la mañana, con la entrada en calor”, y detalló que serán parte de él competidores de “entre las edades de cinco años a mayores, divididos según las categorías”, disputando la competencia en una sola jornada.

Es decir que “será un torneo rápido”, para lo cual se ajustan todos los detalles en la piscina olímpica, donde a posteriori “se planifica hacer un torneo internacional para el 20 de noviembre” gracias a que ese espacio destinado al alto rendimiento deportivo cuenta con todo lo necesario para recibir una competencia de primer nivel, resaltó.

Por ese motivo, “formalmente, se están cursando las invitaciones a la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA), a entidades deportivas del NEA, también a aquellas de países como Paraguay, Chile y Bolivia, para que puedan participar”, confirmó.

Del Valle, finalmente, valoró que la piscina olímpica de Formosa “es una de las mejores de Sudamérica y una de las tres más importantes de la Argentina. Sinceramente, una infraestructura como esta no hay en el Nordeste”.

Por ello, no dudó en que Formosa es epicentro del deporte de alto rendimiento, realzó.

FOTO 2: Pileta olímpica en la capital formoseña.

 

 

 

 

