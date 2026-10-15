Formosa, sede del Centro de Desarrollo de árbitras federales del Consejo Federal

Este jueves 15 y viernes 16 de 9.30 a 18 h, el estadio «Don Antonio Romero» será sede de una capacitación intensiva, teórica y práctica, destinada a todas las árbitras que integran la tabla de mérito de las regiones Litoral Norte y Litoral Sur.

La actividad es organizada junto al Consejo Federal de AFA y contará con la participación de los formadores Juan Pablo Pompei, exárbitro internacional, y Pablo Dóvalo, actual árbitro de la Liga Profesional de Fútbol.

La Liga Formoseña de Fútbol, mediante su presidente, el Ing. Jorge Jofré, expresa su orgullo por ser anfitriona de este importante encuentro formativo, que contribuye al crecimiento, la capacitación y la profesionalización del arbitraje femenino de nuestra región.

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