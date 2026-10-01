Formosa será sede del Torneo Nacional Federativo de Clubes de Pesca

La ciudad de Formosa se prepara para recibir una nueva competencia deportiva de alcance nacional. Los días 9, 10 y 11 de octubre se llevará adelante el Torneo Nacional Federativo de Clubes de Pesca, organizado por la Federación Formoseña de Pesca Deportiva, con epicentro en distintos sectores del río Paraguay.

En diálogo con “Pelotas Para Todos” de FM Espacios 92.5, el presidente de la entidad, Bernardo Candia, brindó detalles sobre la organización del certamen y explicó que se trata de un concurso federativo, por lo que los participantes deberán haber obtenido previamente su clasificación.

Tres jornadas de competencia sobre el río Paraguay

Cada club estará representado por equipos conformados por cuatro pescadores y un suplente, con categorías de mayores y damas. La programación comenzará el viernes 9 con las reuniones técnicas y el sorteo de los sectores donde se desarrollarán las jornadas competitivas.

Durante el fin de semana se disputarán distintas modalidades de pesca, entre ellas caña libre, caña a mano y variada de orilla, en sectores ubicados en la zona del Barco Hundido y Puerto Nuevo.

Además del carácter nacional, el torneo tendrá un atractivo deportivo adicional: será puntuable para la clasificación al Torneo Sudamericano de Clubes, competencia que tendrá lugar el próximo año en Brasil.

Desde la organización estiman la llegada de alrededor de 120 pescadores, además de acompañantes, dirigentes y autoridades vinculadas a la actividad.

Candia también se refirió a las condiciones actuales del río Paraguay. Según recalcó, el cauce presenta una bajante y se encuentra en torno a los 1,90 metros, una situación que, en este caso, brinda mayor disponibilidad de espacios de orilla para organizar los sectores de competencia.

De esta manera, Formosa volverá a ser escenario de un importante evento nacional de pesca deportiva, con representantes de diferentes clubes y federaciones y con el objetivo adicional de conseguir los puntos necesarios para acceder al certamen sudamericano.

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