Formosa tendrá representación en el gremio nacional de árbitros deportivos
El gremio de La Unión de Árbitros Deportivos de la Argentina (UADA), avanza con una importante propuesta de capacitación y formación destinada a todos los árbitros de las ligas afiliadas del país, con la participación de referentes del arbitraje nacional.
La entidad, encabezada por el exárbitro internacional Sergio Pezzotta como secretario general y Juan Pablo Pompei como secretario adjunto, impulsa distintas acciones para acompañar el desarrollo profesional de los árbitros, junto al trabajo articulado con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Consejo Federal.
En Formosa, Roberto Ríos y José Otazu, ambos instructores de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), tendrán a su cargo la coordinación de las actividades vinculadas a esta iniciativa, brindando acompañamiento y herramientas de aprendizaje para los referís que deseen sumarse.
Desde la entidad destacaron la importancia de esta oportunidad para seguir fortaleciendo el arbitraje local y generar nuevos espacios de crecimiento para los representantes de la provincia.
Asimismo, remarcaron el respaldo y el trabajo que viene desarrollando la LFF, bajo la conducción de su presidente Ing. Jorge Jofré, en pos de la jerarquización de la disciplina.