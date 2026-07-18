Formosa tendrá representación en el gremio nacional de árbitros deportivos

El gremio de La Unión de Árbitros Deportivos de la Argentina (UADA), avanza con una importante propuesta de capacitación y formación destinada a todos los árbitros de las ligas afiliadas del país, con la participación de referentes del arbitraje nacional.

La entidad, encabezada por el exárbitro internacional Sergio Pezzotta como secretario general y Juan Pablo Pompei como secretario adjunto, impulsa distintas acciones para acompañar el desarrollo profesional de los árbitros, junto al trabajo articulado con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Consejo Federal.

En Formosa, Roberto Ríos y José Otazu, ambos instructores de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), tendrán a su cargo la coordinación de las actividades vinculadas a esta iniciativa, brindando acompañamiento y herramientas de aprendizaje para los referís que deseen sumarse.

Desde la entidad destacaron la importancia de esta oportunidad para seguir fortaleciendo el arbitraje local y generar nuevos espacios de crecimiento para los representantes de la provincia.

Asimismo, remarcaron el respaldo y el trabajo que viene desarrollando la LFF, bajo la conducción de su presidente Ing. Jorge Jofré, en pos de la jerarquización de la disciplina.

Acerca del autor reddeportiva Administrator Ver todas las entradas