Polideportivo

Formosa ultima detalles para su Maratón Internacional 2026

Porreddeportiva

Abr 24, 2026

 

Con más de 500 inscriptos y un despliegue logístico sin precedentes, la capital formoseña se prepara para recibir este domingo 26 de abril a la Maratón Internacional de Formosa 2026. La competencia de élite, organizada por la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS) y el equipo “Bendito Running”, tendrá su epicentro en la Costanera capitalina a partir de las 7:00 horas.

Para coordinar el evento, se llevó a cabo una reunión técnica con la participación de la Secretaría de Deportes, el Ministerio de Turismo, la Policía de Formosa y organismos de salud (FOTO). Daniel Denis, referente técnico de la FAS, destacó el carácter estratégico de la labor conjunta: “El trabajo en equipo es fundamental para una actividad de esta talla. Formosa es un escenario atractivo no solo por su paisaje, sino por la hospitalidad de su gente”.

Denis subrayó además el impacto federal de la carrera, que ya cuenta con atletas locales, nacionales e internacionales. Asimismo, resaltó el rol del Estado provincial: “En un contexto nacional de recortes al deporte, Formosa motoriza la economía regional a través de la inclusión, generando ocupación hotelera y consumo local”.

Novedades en el circuito

La entrenadora y organizadora Natalia Bangertes brindó detalles sobre las distancias de 42, 21 y 7 kilómetros. Una de las grandes novedades de esta edición será el recorrido de la distancia máxima: “A diferencia de 2025, donde se hicieron dos vueltas de 21 km, este año correremos los 42 kilómetros de un solo tirón”, explicó.

El trazado iniciará y culminará en la Costanera, recorriendo puntos emblemáticos como el Paseo Ribereño, las avenidas González Lelong, Néstor Kirchner y 28 de Junio, pasando frente al Hospital Evita, el Parque Acuático, la Cruz del Acceso Norte y la Piscina Olímpica.

Finalmente, se informó que la premiación será general para los tres primeros puestos de cada distancia, divididos por categorías, sexo y edad. Para garantizar la seguridad de los corredores, se dispondrá un dispositivo especial con cortes de tránsito programados en diversos sectores de la ciudad durante la mañana del domingo.

 

 

 

 

 

 

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