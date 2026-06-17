FORMOSA Y RESISTENCIA VIBRARÁN CON UNA FECHA CLAVE DEL TORNEO FEDERAL

El Consejo Federal de la AFA confirmó los días, horarios y designaciones arbitrales para la decimocuarta fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A. La jornada deportiva de este fin de semana será crucial para las aspiraciones de los equipos formoseños, que marchan firmes en los puestos de vanguardia.

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San Martín busca consolidarse ante su gente

El domingo 21 de junio, a partir de las 16, San Martín de Formosa (20 puntos) recibirá en el Estadio 17 de Octubre a Sarmiento de Resistencia (9). El elenco formoseño buscará hacer valer su localía para mantenerse en lo más alto de la tabla. La novedad en el conjunto dirigido por Marcelo Rubino es el fichaje del volante ofensivo Renzo Riquelme de último paso por Chacra 8 de la Liga Formoseña de Fútbol.

El arbitraje estará a cargo del concordiense José Darío Sandoval, quien estará secundado por Rodrigo Lezcano y Paula Soledad Eisenacht, con Diego Antonetti como cuarto árbitro.

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Sol de América traslada su ilusión a la capital chaqueña

Por su parte, Sol de América de Formosa, que también ostenta 20 unidades, afrontará un duro compromiso como visitante en la ciudad de Resistencia. El conjunto del barrio San Miguel se medirá ante Defensores de Vilelas (13) en el mítico estadio del Club Chaco For Ever.

El encuentro, pautado para las 15:30 horas, contará con la justicia impartida por el juez principal Lautaro Castañola, asistido por Guido Córdoba, Alexis Caisso y Andrés Franco como cuarto réferi.

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Síntesis de la Jornada para

los Equipos Formoseños

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San Martín vs. Sarmiento de Resistencia

Día y Hora: Domingo 21 de junio, 16.

Estadio: 17 de Octubre (Formosa).

Árbitro: José Darío Sandoval (Concordia).

Asistentes: Rodrigo Lezcano (Victoria) y Paula Soledad Eisenacht (Nogoyá).

Cuarto Árbitro: Diego Antonetti (Concordia).

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Defensores de Vilelas vs. Sol de América

Día y Hora: Domingo 21 de junio, 15:30

Estadio: Club Chaco For Ever (Resistencia).

Árbitro: Lautaro Castañola (Nogoyá).

Asistentes: Guido Córdoba (Concordia) y Alexis Caisso (María Grande).

Cuarto Árbitro: Andrés Franco (Corrientes).

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FOTO 1: Renzo Riquelme sorpresivamente llegó a San Martín para afrontar lo que queda del Federal A.

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FOTO 2: Sol de América de buen presente en la Zona 2 jugará ante Vilelas en calidad de visitante.

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