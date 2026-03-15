Artes Marciales

FORMOSEÑO AL MUNDIAL DE WUSHU 2026 EN CHINA

Porreddeportiva

Mar 15, 2026

 

El formoseño Patricio Baldús viajará este martes a China, como integrante del equipo argentino que competirá en el 10º Campeonato Mundial Juvenil de Wushu Kung Fu 2026, que se celebrará en la ciudad de Tianjin, del 23 al 31 de marzo. Este evento internacional reunirá a jóvenes talentos de todo el mundo para competir en formas y combate, y marcará el inicio del proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026.

El deportista ofreció una conferencia de prensa donde dio detalles de la experiencia que le tocará vivir a sus 17 años, nada menos que representando a su provincia y al país. En el encuentro estuvo acompañado por su entrenador y compañero de viaje, Matías Díaz; y Mario Romay, secretario de Deportes y Recreación Comunitaria de Formosa (FOTO).

Patricio fue convocado para integrar la Selección Argentina de Wushu y así estará en el mundial. Su participación en el torneo no solo es un logro personal, sino también un motivo de orgullo para el deporte formoseño y argentino, consolidando el crecimiento de esta disciplina en la región y proyectando a los atletas locales en el escenario deportivo internacional.

 

 

Por reddeportiva

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