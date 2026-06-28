Franco Alorda continuará en La Unión

El pívot correntino renovó su vínculo con el conjunto formoseño y seguirá formando parte del plantel que volverá a ser dirigido por Guillermo Narvarte en La Liga Nacional 2026/27.

La Unión de Formosa continúa dando forma a su plantel para la próxima edición de la Liga Nacional y confirmó la continuidad de Franco Alorda (FOTO). El pívot correntino seguirá vistiendo la camiseta del conjunto formoseño, que tendrá nuevamente a Guillermo Narvarte al frente del cuerpo técnico.

Con esta renovación, Alorda se convierte en la cuarta ficha mayor confirmada que continúa en el equipo. De esta manera, La Unión ya cuenta con cinco jugadores mayores asegurados para la temporada 2026/27: Alexis Elsener, Sebastián Acevedo, Mariano Marina, Agustín Facello y el propio Franco Alorda.

Nacido en Sauce, Corrientes, el 24 de febrero de 1999, Alorda llegó a La Unión para la temporada 2025/26 tras su paso por San Lorenzo. Antes de desembarcar en Formosa, construyó una extensa trayectoria en el básquet argentino.

Su debut en la Liga Nacional se produjo con San Martín de Corrientes durante la temporada 2015/16, institución en la que permaneció hasta 2021. Luego continuó su carrera en la Liga Argentina, defendiendo las camisetas de Atenas de Patagones, Deportivo Norte de Armstrong, Independiente de Oliva y Lanús, antes de regresar a la máxima categoría con el conjunto formoseño.

Informe y fotos: Prensa La Unión.

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