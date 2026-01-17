Polideportivo

FTC: JAVIER PILDAYN EN EL DEPORTE EN LA MEMORIA

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria se emitirá este sábado a las 16, por la señal del C anal 3 de Formosa. En esta oportunidad el invitado es el futbolista Javier Pildayn, actualmente radicado en la ciudad de Estocolmo (Suecia), donde sigue ligado al más bello de los deportes.

Pildayn se inició en la Escuela de Fútbol Formosa del barrio Don Bosco, bajo la orientación de José Da Luz, luego fichó por San Martín donde realizó las inferiores hasta llegar a Primera, también defendió los colores de Chacra 8, y tuvo una pasantía en Racing de Avellaneda. En Suecia, sigo ligado al fútbol, y conformó un equipo que en la actualidad compite en la quinta categoría del fútbol sueco, se desempeña como jugador y dirigente.

La entrevista está a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez, quien conoce a Pildayn desde su llegada a la primera franjeada. Será un buen momento para escuchar a un formoseño hablar de su experiencia europea.

 

 

 

