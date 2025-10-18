FTC: MORA GONZALEZ EN EL DEPORTE EN LA MEMORIA

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria se emitirá este sábado a las 19, y el domingo a las 16, por la señal del Canal 3 de Formosa. En esta oportunidad la invitada es la juvenil figura del básquetbol femenino, Mora González. FOTO: Roberto Vega, Mora González y Alfredo Domínguez, en uno de los estudios del canal provincial.

La entrevista está a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez, quien en esta ocasión cuenta con el acompañamiento del ex jugador y también periodista deportivo Roberto Vega. Será un buen momento para ver y escuchar a Mora que es la figura del equipo femenino del club Sarmiento que compite en los torneos regionales.

FOTO 2: Promoción del programa que saldrá al aire este fin de semana.