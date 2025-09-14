FUE LANZADO EL TORNEO DE FÚTBOL FEMENINO COPA “GILDO INSFRÁN “

Fue lanzado oficialmente la cuarta edición del Torneo de Fútbol Femenino, Copa Gildo Insfrán, que es organizado por el Partido Justicialista de Clorinda, con el apoyo de la comuna clorindense, y la Secretaría de Deporte de Formosa. La competencia se desarrollará entre el 10, 11 y 12 de octubre, con la participación de más de un centenar de equipos, y 2.000 jugadoras de todo el territorio provincial. FOTO: Una postal del lanzamiento de la mayor cita del fútbol femenino formoseño.

Al comenzar con su mensaje en el estadio cubierto del Club Argentinos del Norte que tuvo una gran convocatoria de público, el Vicegobernador Eber Solis expresó que estaba allí en representación del gobernador Gildo Insfrán “como militantes del Movimiento Nacional y Popular Justicialista para acompañar a las mujeres”, recordando que en Laguna Blanca fue la primera edición de este torneo, después en El Potrillo, “donde surge la idea de las compañeras de utilizar los materiales autóctonos en la fabricación de la copa”.

Resaltó que ellas la hicieron “con profundo amor” y que, “sin lugar a dudas, a medida que vaya pasando el tiempo será mucho mejor y más linda, por todo el sentimiento que ellas le imprimen a la copa”.

En tanto que la edición pasada se hizo en Estanislao del Campo y Pozo del Tigre, por ello en el evento estuvieron presentes los intendentes de ambas localidades. Además el anfitrión en esta edición 2025, el intendente Ariel Caniza, el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay; los diputados provinciales Carlos Hugo Insfrán, Rafael Navas, Azucena del Valle Santillán y Aldo Ingolotti, intendentes de localidades del interior, entre otras autoridades.

Después Solís recordó que el gobernador Insfrán le había propuesto al ex intendente Manuel Celauro hacerlo en la ciudad de Clorinda. “Por eso estamos acá para acompañar y hacer cumplir la palabra del compañero Gildo, de que la cuarta edición del torneo sea aquí”, sostuvo en primer lugar.

En segundo lugar, pidió a todos un fuerte aplauso para las protagonistas, las mujeres, “porque son ustedes las responsables de que todos nosotros estemos aquí”, invitando al último equipo campeón de Ibarreta a pasar adelante. Lo mismo que al de Fortín Cabo Lugones, segundo, “Ellas han venido desde muy lejos para compartir con las jugadoras de Clorinda esta noche”, sostuvo reconociéndolas.

Acto seguido, subrayó que “esto es un símbolo de justicia social porque sin importar donde viva un formoseño o una formoseña tiene los mismos derechos para salir adelante”, marcando que “las mujeres son un claro ejemplo porque, ante el momento difícil del país, ustedes llevan adelante la economía familiar”.

“Así que, nosotros, los hombres vamos a acompañarlas para que el éxito del torneo de mujeres sea en conjunto”, realzó.

En el tramo final de sus palabras, reafirmó que “el Modelo Formoseño es un proyecto político donde tenemos que trabajar y empujar todos, no como el modelo libertario del ‘salvase quién pueda’”, en tanto que, “en la política, como en la vida, no todo es lo mismo, y para nosotros, los peronistas, la justicia social, la soberanía política y la independencia económica son realidades a lo largo y ancho de la provincia”.

Evidenciado “por el esfuerzo y el amor que pone cada club en cada barrio”, y “por eso también nuestro reconocimiento al compromiso que tienen los dirigentes con el deporte”, quienes, a pesar de los obstáculos, día a día, a la par del Gobierno provincial, promueven acciones en busca de que los niños puedan ser mejores personas. En definitiva, acentuó que ese “es el mayor fin de cualquier dirigente, porque si lo logramos todos juntos, sin dudas, vamos a tener una mejor sociedad”.

Día especial

Caniza también brindó declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), donde resaltó que Clorinda vivió un “día especial” con el lanzamiento del torneo de fútbol femenino la Amistad Copa “Gildo Insfrán”.

Participarán más de 2000 jugadoras de este campeonato, invitando a “todos los equipos de las localidades a venir a participar acá”, al mismo tiempo que resaltó que por la magnitud de que más de 150 equipos estarán en competencia, “fueron preparados los campos de juego” con mucha antelación.

Gracias a esto los partidos se jugarán de tarde y de noche. Incluso, la Municipalidad de Clorinda hace varios años, con el ex intendente Celauro, recordó Caniza que “ya se venía llevando a cabo una política deportiva inclusiva, donde a muchos clubes se les ayudó con la instalación lumínica justamente para que los estadios puedan albergar los partidos por la noche”.

Precisó en ese sentido que son 19 campos de juego que están en condiciones, por lo que “nos estamos preparando con muchas ganas”, y agradeció especialmente el acompañamiento del Gobierno provincial.

En lo que hace a la logística, añadió que se prepararon las escuelas para alojar a las distintas delegaciones incluyéndose la alimentación durante la estadía en Clorinda