Fútbol

Fútbol Juvenil: San Martín obtuvo  el Trofeo Challenger – Zona Norte

Porreddeportiva

Sep 23, 2025

 

El presidente de la Liga Formoseña de Fútbol, Ingeniero Jorge Jofré, junto a autoridades y dirigentes, entregaron el Trofeo Challenger al plantel juvenil de San Martín, porque fue que fue el club que cosechó más puntos en las divisionales Cuarta y Quinta de la Zona Norte del certamen.

Jofré señaló en la oportunidad: “Desde la Liga hacemos llegar nuestras felicitaciones a la presidenta de la Institución, Griselda Cardozo, y al secretario general, Florencio Belotto, quien nos recibió muy gratamente en el predio deportivo del barrio El Porvenir, que llena de orgullo a todos los formoseños por su magnífica infraestructura”.

Foto: El ingeniero Jorge Jofré junto a los jóvenes futbolistas del Club San Martín.

 

Por reddeportiva

