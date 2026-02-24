Fútbol

FÜTBOL: RESULTADOS DE LA FECHA 2 DEL TORNEO FEDERATIVO DE CLUBES

Porreddeportiva

Feb 23, 2026

 

Entre el sábado y domingo se disputaron los compromisos válidos por la segunda fecha del Torneo Federativo de Clubes 2026, el certamen que organiza la Federación Formoseña de Fútbol (FFF), que entregará al campeón el boleto para jugar la próxima edición del Torneo Regional Amateur. A continuación, los marcadores anotados en las seis zonas. FOTO: El Corralito, representante de Pirané en el Federativo de Clubes.

ZONA 1

Polideportivo Municipal de General Guemes: 1º de Julio (General Guemes) 2- Libertad (Clorinda) 2. En Laguna Blanca: 8 de Diciembre (Laguna Blanca) 3- Sargento Cabral (Siete Palmas) 0.

ZONA 2

En Clorinda: 1º de Mayo (Clorinda) 2- Libertad (Buena Vista) 1. En Buena Vista: 24 de Junio 0 (Buena Vista)- Inter (Formosa) 0.

ZONA 3

En Siete Palmas: Sudamérica (Siete Palmas) 3- San Jorge (Pirané) 1. En Ibarreta: Juventud 4 (Ibarreta) 1- Estudiantes (Pirané) 0.

ZONA 4

En Pirané: El Corralito (Pirané) 6- Instituto (Villa 213) 4

ZONA 5

En Misión Laishí: Estrella (Misión Laishí) 2- Estrellas del Sur (Villafañe) 0.

ZONA 6

En El Colorado: Independiente (El Colorado) 1- Mariano Moreno (Villa 213) 0.

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Fútbol

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 3 DEL  TORNEO FEDERATIVO DE CLUBES

Feb 20, 2026 reddeportiva
Fútbol

POSICIONES EN EL TORNEO FEDERATIVO DE CLUBES 2026

Feb 20, 2026 reddeportiva
Fútbol

Platense impuso su carácter y se quedó con la gloria en la «C»

Feb 16, 2026 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Federal

TFA: SAN MARTIN Y SOL DE AMÉRICA CON  RIVALES CONFIRMADOS EN LA ZONA 2

23 de febrero de 2026 reddeportiva
Fútbol

FÜTBOL: RESULTADOS DE LA FECHA 2 DEL TORNEO FEDERATIVO DE CLUBES

23 de febrero de 2026 reddeportiva
Federal

SAN MARTÍN JUGARÁ CINCO PARTIDOS AMISTOSOS EN CABA

23 de febrero de 2026 reddeportiva
Voleibol

LAVF: SAN MARTÍN SE IMPUSO A GIMNASIA Y TIRO DE SALTA

22 de febrero de 2026 reddeportiva