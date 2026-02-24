FÜTBOL: RESULTADOS DE LA FECHA 2 DEL TORNEO FEDERATIVO DE CLUBES

Entre el sábado y domingo se disputaron los compromisos válidos por la segunda fecha del Torneo Federativo de Clubes 2026, el certamen que organiza la Federación Formoseña de Fútbol (FFF), que entregará al campeón el boleto para jugar la próxima edición del Torneo Regional Amateur. A continuación, los marcadores anotados en las seis zonas. FOTO: El Corralito, representante de Pirané en el Federativo de Clubes.

—

ZONA 1

Polideportivo Municipal de General Guemes: 1º de Julio (General Guemes) 2- Libertad (Clorinda) 2. En Laguna Blanca: 8 de Diciembre (Laguna Blanca) 3- Sargento Cabral (Siete Palmas) 0.

—

ZONA 2

En Clorinda: 1º de Mayo (Clorinda) 2- Libertad (Buena Vista) 1. En Buena Vista: 24 de Junio 0 (Buena Vista)- Inter (Formosa) 0.

—

ZONA 3

En Siete Palmas: Sudamérica (Siete Palmas) 3- San Jorge (Pirané) 1. En Ibarreta: Juventud 4 (Ibarreta) 1- Estudiantes (Pirané) 0.

—

ZONA 4

En Pirané: El Corralito (Pirané) 6- Instituto (Villa 213) 4

—

ZONA 5

En Misión Laishí: Estrella (Misión Laishí) 2- Estrellas del Sur (Villafañe) 0.

—

ZONA 6

En El Colorado: Independiente (El Colorado) 1- Mariano Moreno (Villa 213) 0.

—