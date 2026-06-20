Futsal AFA: VG Calcos se consagró campeón del Regional Litoral Norte en Posadas

El futsal femenino formoseño volvió a destacarse a nivel regional con la consagración de VG Calcos como campeón del Regional Litoral Norte de Futsal AFA Femenino, disputado el pasado fin de semana en la ciudad de Posadas, Misiones.

El conjunto formoseño obtuvo el título tras ganar el triangular clasificatorio, resultado que le permitió asegurar su participación en el Torneo Nacional, la máxima competencia organizada por el Consejo Federal, que se desarrollará en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.

Con un gran desempeño colectivo, entrega y compromiso, las jugadoras dejaron en lo más alto el nombre de Formosa, consolidando el crecimiento del futsal provincial y demostrando el buen nivel competitivo de sus representantes.

Ante este importante logro, la Liga Formoseña de Fútbol, a través de su presidente, Ing. Jorge Jofré, felicita al plantel, cuerpo técnico y dirigentes, deseándoles el mayor de los éxitos en el próximo desafío deportivo.

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