GALO VILLAVICENCIO TERNADO PARA LOS PREMIOS OLIMPIA

La Comisión de los Premios Olimpia anunció este jueves las ternas de los Premios Olimpia 2025, cuya ceremonia se realizará el lunes 22 de diciembre en la Usina del Arte, un escenario que volverá a reunir a las figuras más destacadas del deporte argentino. En esta edición, se encuentra ternando en la disciplina de judo, el formoseño Galo Villavicencio. La terna del judo es la siguiente: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio (Pirané- Formosa). FOTO: Galo Villavicencio.

Villavicencio, nació en Pirané el 24 de noviembre del 2005, pesa 60 kg, y tiene una estatura de 1.60. Integra la selección nacional juniors, y a lo largo de la presente temporada a participado de torneos importantes en Sudamérica y Europa. La presencia del judoca formoseño en la máxima cita de premiación del deporte argentino, es motivo de orgullo para todos sus comprovincianos.

La edición de este año incorporará la categoría de los esports, una disciplina que refleja la evolución del deporte y el crecimiento de las nuevas audiencias.

Además, entre los deportistas ternados que no obtengan el Olimpia de Plata, se entregará el “Premio Inspiración”, que incluirá una beca anual destinada a acompañar el desarrollo del ganador en su carrera deportiva. Este premio será definido por el voto del público.

En la última edición el Olimpia de Oro 2024 fue compartido por Franco Colapinto, quien se destacó por su debut en la Fórmula 1, y Emiliano Dibu Martínez, arquero de la Selección Argentina y del Aston Villa de Inglaterra.