Los equipos formoseños de Sol de América y San Martín sortearon con éxitos sus compromisos válidos por la segunda fecha de la Zona A de la Ronda Campeonato del Torneo Federal A 2026. En la capital provincial el Solense se impuso por 1-0 a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, en tanto que San Martín goleó a domicilio por 4-1 a Douglas Haig de Pergamino.

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Triunfo de Sol de América

Sol se rehabilitó al doblegar por la mínima diferencia a Defensores de Villa Ramallo. El único gol fue conquistado por el santafesino Sebastián Jiménez a los 38´ del primer tiempo.

El partido se jugó en el estadio de Sol de América y fue controlado por el colegiado entrerriano Lucas Rodríguez. Ahora suma 3 puntos, y en la fecha venidera visitará a Sarmiento de La Banda.

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Goleada Franjeada

En el estadio Miguel Morales de la ciudad de Pergamino, San Martín de Formosa goleó a Douglas Haig por un lapidario 4-1. Los goles del conjunto conducido por Marcelo Rubino fueron logrados por: Mauro Siergiejuk (10´PT), Gervasio Nuñez (18´ PT), Gianfranco Alegre (32´PT) y Lautaro Ceratto (19´ST). El encuentro fue arbitrado por el mendocino Jorge Etem.

San Martín tiene 6 puntos y sostiene su calidad de puntero. En la tercera fecha será anfitrión de Sportivo Belgrano de la ciudad cordobesa de San Francisco.

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Todos los resultados

Zona A- Fecha 2

En Formosa: Sol de América 1- Defensores de Belgrano 0

En Pergamino: Douglas Haig 1- San Martín 4

En San Francisco: Sportivo Belgrano 1 – 9 de Julio de Rafaela 1

En Posadas: Bartolomé Mitre 1- Sarmiento de La Banda 1

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Próxima fecha (3)

En Formosa: San Martín- Sportivo Belgrano de San Francisco

En La Banda: Sarmiento- Sol de América

En Villa Ramallo: Defensores de Belgrano- Douglas Haig de Pergamino

En Rafaela: 9 de Julio- Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

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FOTO: El Chema Jiménez festeja el gol que le dio la victoria a Sol de América.

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