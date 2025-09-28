GANO CAZA Y PESCA, PERDIÓ AGUARÁ

Hubo mucha acción el fin de semana en el marco de las semifinales del Torneo Regional B de Rugby del NEA, y el cuadrangular de reubicación de Primera. En Formosa festejó Caza y Pesca, y Aguará perdió ajustadamente en Posadas. FOTO: Un pasaje del cruce entre Aguará y CAPRI en la capital misionera, por el cuadrangular de reubicación, por una plaza en la máxima competencia que organiza la Unión de Rugby del Nordeste (URNE).

Se disputaron las semifinales del Regional B, con triunfos de Tacurú de Posadas 60 a 5 ante Abipones del Chaco, y con un ajustado 24 a 22, Caza y Pesca de Formosa superó a Lomas de Posadas, y se instalaron en la final de certamen y accedieron al cuadrangular por la plaza en juego del Regional A.

Por su parte, Carayá de Eldorado venció 36 a 24 a Qompí de Formosa, y festejó en Eldorado.

Y en el partido adelantado del Cuadrangular de reubicación, CAPRI de Posadas venció 23 a 20 a Aguará de Formosa.