GANÓ DEFENSORES DEL ROSARIO

Defensores del Rosario derrotó en calidad de local por 1-0 a 8 de Diciembre, en el juego de ida de la segunda etapa del Torneo Regional Amateur. El único gol del partido fue obra de Federico Fernández a los 29´del primer tiempo. Dirigió el árbitro correntino Gerardo Martínez Sandoval.

El compromiso de vuelta se jugará el domingo 14, en la cancha de Ocho en el Lote 15 Bis. El Regional Amateur es un certamen organizado por el Consejo Federal de la AFA, y que entregará cuatro plazas al Torneo Federal A.

FOTO: El disparo de Federico Fernández ya superó al golero de 8 de Diciembre, Lucas Acevedo, para convertirse en el único gol de la tarde en la cancha de Villa del Rosario, en la capital formoseña.