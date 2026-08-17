GANÓ SOL DE AMÉRICA Y EMPATÓ SAN MARTÍN

Por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Federal A 2026 que organiza el Consejo Federal de la AFA, este domingo en la capital formoseña Sol de América le ganó a Bartolomé Mitre de Posadas (Misiones) por 2-1, y San Martín igualó 1-1 con Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy en calidad de visitante.

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Sol de América ganó en casa

El solense se impuso a Bartolomé Mitre por 2-1 y ahora con 7 unidades y a 2 del puntero San Martín, se ubica como escolta en la competitiva Zona A. Los goles del conjunto dirigido por Ricardo Parola fueron obtenidos por Bruno Di Martino (1´PT) y Sebastián Jiménez (18´PT), el descuento para la visita fue obra de Nicolás Golombes (19´PT). Dirigió el árbitro santiagueño Francisco Acosta. Sol de América tendrá fecha el fin de semana venidero.

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San Martín empató en Chivilcoy

El Franjeado logó un valioso empate de 1-1 ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy. Ahora el conjunto conducido por Marcelo Rubino cuenta con 10 unidades y mantiene su condición de líder del grupo. Dylan Leiva con golpe de cabeza anotó para San Martín (19´PT), y el local igualó mediante un remate de fuera del área de Ezequiel Morales (29´ST). Dirigió el tandilense Diego Novelli. En la quinta fecha, el Prócer será anfitrión de 9 de Julio de Rafaela.

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Todos los resultados

En Formosa: Sol de América 2- Bartolomé Mitre 1

En Chivicoyo: Gimnasia y Esgrima 1- San Martín de Formosa 1

En Pergamino: Douglas Haig 3- Sarmiento de La Banda 1

En San Francisco (Córdoba): El lunes 17, desde las 16, jugarán Sportivo Belgrano y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo

Libre: 9 de Julio de Rafaela

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Fecha 5

San Martín- 9 de Julio de Rafaela

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo- Gimnasia y Esgrima

Sarmiento de La Banda- Sportivo Belgrano

Bartolomé Mitre- Douglas Haig

Libre: Sol de América

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FOTO 1: El vestuario de Sol de América fue pura alegría tras el Triunfo sobre Mitre de Posadas.

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FOTO 2: Tabla de Posiciones- Gentileza de Ascenso del Interior

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