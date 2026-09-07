GANÓ SOL Y ALCANZÓ LA PUNTA QUE COMPARTE CON SAN MARTÍN

La séptima fecha de la Fase Campeonato (Zona A) reconfiguró el mapa del torneo Federal A 2026 y dejó a Sol de América y San Martín compartiendo el liderazgo con 13 puntos, en una jornada de contrastes que premió la contundencia de uno y castigó el invicto del otro.

—

El Sol brilló en el Lote 34

En la capital formoseña, Sol de América venció 2-0 a Sportivo Belgrano de San Francisco en un partido que resolvió con autoridad durante la primera mitad. El equipo dirigido por Ricardo Parola mostró orden táctico y máxima efectividad para golpear en los momentos justos.

El marcador se abrió a los 18 minutos del primer tiempo gracias a Bruno Di Martino, quien destrabó un desarrollo inicialmente parejo. Lejos de replegarse, el local sostuvo la presión y estiró la ventaja a los 41 minutos de la misma etapa por intermedio del mediocampista Sebastián Chema Jiménez. Con el arbitraje de Francisco Acosta (Santiago del Estero), el complemento sirvió para que Sol administrara la diferencia sin mayores sobresaltos y sellara tres puntos clave que lo impulsan a lo más alto de la tabla.

—

San Martín dejó el invicto en Villa Ramallo

La contracara de la jornada la vivió San Martín, que cayó 1-0 ante Defensores de Belgrano en territorio bonaerense. El conjunto formoseño llegaba como único puntero y dueño de un exigente invicto, pero se topó con un rival duro que supo hacer valer su localía bajo el control arbitral de Leandro Sosa Abrile (Pascana).

El quiebre del partido llegó a los 25 minutos del segundo tiempo, cuando el defensor Jerónimo Avalos conectó un certero golpe de cabeza para marcar el único gol de la tarde. San Martín buscó el empate en los minutos finales, pero careció de la profundidad necesaria para vulnerar la defensa local, sufriendo así su primera frustración del certamen.

El panorama de la Zona A

La fecha ratificó la paridad del grupo con otros resultados, como la contundente goleada de 9 de Julio de Rafaela por 4-1 ante Sarmiento de La Banda como visitante, y el ajustado triunfo de Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por 1-0 sobre Bartolomé Mitre en Posadas.

El próximo fin de semana, la pelea por la vanguardia continuará a distancia: San Martín buscará recuperarse en Formosa ante Sarmiento de La Banda, mientras que el nuevo colíder, Sol de América, afrontará un duro examen como visitante frente a Gimnasia en Chivilcoy.

—

FOTO 1: Sol de América festejó por partida doble. El triunfo sobre Sportivo Belgrano y la punta de la Zona A

—

FOTO 2: San Martín dejó el invicto en Villa Ramallo en un juego muy parejo ante Defensores de Belgrano.

—

Acerca del autor reddeportiva Administrator Ver todas las entradas