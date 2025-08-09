GERARDO RIQUELME EN “El DEPORTE EN LA MEMORIA”

Un nuevo capítulo del programa “El Deporte en la Memoria” se emitirá este sábado a las 16, por la señal del Canal 3 de Formosa. En esta oportunidad el invitado es el ex futbolista y actual técnico, Gerardo Riquelme. FOTO: Gerardo Riquelme y Alfredo Domínguez, en uno de los estudios del canal provincial.

En la nota que saldrá al aire este fin de semana, Riquelme, habla sobre su trayectoria como futbolista en clubes como Sol de América de Formosa, Mandiyú de Corrientes, Altos Hornos Zapla de Jujuy, San José de Oruro (Bolivia), Deportes Concepción (Chile) y River Plate de Asunción (Paraguay). Su debut en Primera con la casaca solense fue en 1983.

Riquelme, hizo el curso para director técnico, y en la entrevista hace referencia a la experiencia de Haber formado parte de un equipo de trabajo que entrenó a niños y jóvenes en China y Letonia.

Riquelme, quien es odontólogo, se ha vinculado además al voleibol, a través de la Asociación Capitalina. Las preguntas están a cargo del periodista deportivo y conductor del ciclo, Alfredo Domínguez.