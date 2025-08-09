Polideportivo

GERARDO RIQUELME EN “El DEPORTE EN LA MEMORIA”

Porreddeportiva

Ago 9, 2025

 

Un nuevo capítulo del programa “El Deporte en la Memoria” se emitirá este sábado a las 16, por la señal del Canal 3 de Formosa. En esta oportunidad el invitado es el ex futbolista y actual técnico, Gerardo Riquelme. FOTO: Gerardo Riquelme y Alfredo Domínguez, en uno de los estudios del canal provincial.

En la nota que saldrá al aire este fin de semana, Riquelme, habla sobre su trayectoria como futbolista en clubes como Sol de América de Formosa, Mandiyú de Corrientes, Altos Hornos Zapla de Jujuy, San José de Oruro (Bolivia), Deportes Concepción (Chile) y River Plate de Asunción (Paraguay). Su debut en Primera con la casaca solense fue en 1983.

Riquelme, hizo el curso para director técnico, y en la entrevista hace referencia a la experiencia de Haber formado parte de un equipo de trabajo que entrenó a niños y jóvenes en China y Letonia.

Riquelme, quien es odontólogo, se ha vinculado además al voleibol, a través de la Asociación Capitalina. Las preguntas están a cargo del periodista deportivo y conductor del ciclo, Alfredo Domínguez.

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Polideportivo

Se realizó con éxito la maratón ecológica «Desafío Basura 0»

Ago 2, 2025 reddeportiva
Polideportivo

El Vicegobernador participó del 3° Torneo  de Fútbol Infantil “Pinchitas” en Pirané

Ago 2, 2025 reddeportiva
Polideportivo

ROBERTO VEGA EN “EL DEPORTE EN LA MEMORIA” POR EL CANAL 3

Ago 2, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Polideportivo

GERARDO RIQUELME EN “El DEPORTE EN LA MEMORIA”

9 de agosto de 2025 reddeportiva
Rugby

AGUARÁ VISITA A TARAGUY POR EL REGIONAL DE RUGBY DEL NEA

9 de agosto de 2025 reddeportiva
Fútbol

PASÓ LA FECHA 17 DEL TORNEO CLASIFICARIO DE LA A 2025

9 de agosto de 2025 reddeportiva
Fútbol

COMIENZA LA FECHA 12 DEL FÚTBOL DE PRIMERA B 2025

8 de agosto de 2025 reddeportiva