GESTIÓN, CAPACITACIÓN Y SENTIDO FEDERAL, EL RUGBY QUE CONSTRUIMOS JUNTOS

(Texto y foto: Unión de Rugby de Formosa)

En el local de la Unión de Rugby de Formosa (URF), sito en Juan José Silva 1117 de la capital formoseña, se cumplió la Jornada Nacional de Rugby Infantil, impulsada de la Unión Argentina de Rugby (UAR), y cuyo lema en esta oportunidad fue: Actualización y Unificación de Criterios. La charla estuvo a cargo del oficial provincial de Desarrollo (OPD) profesor Raúl Farach, y estuvieron presentes los delegados de los clubes afiliados a la URF (FOTO).

Palabras de la URF

Lo que vivimos ayer en nuestra sede no fue solo una jornada de charlas; fue una declaración de principios. El éxito de «Fortaleciendo el Juego» confirma que el camino para elevar la vara de nuestro rugby pasa, indefectiblemente, por la formación constante y la unidad de propósitos.

Especial mención merece el bloque de Rugby Infantil. Allí, donde nace la pasión, entendimos que unificar criterios no es solo una cuestión técnica, es un compromiso ético con el futuro de nuestros chicos.

Agradecimiento y Alianza Federal

Este despliegue no sería posible sin el acompañamiento estratégico de la UAR (Unión Argentina de Rugby). Su mirada federal nos permite acortar distancias y sentir que el desarrollo no es un privilegio de pocos, sino un derecho de cada club de nuestra provincia. Asimismo, fortalecer la Región NEA es nuestra prioridad: en el bloque regional está nuestra verdadera potencia.

Nuestra Postura Institucional

Sabemos que falta. Somos los primeros en reconocer que el horizonte todavía está lejos, pero la gestión no se detiene. Estamos luchando cada día por profesionalizar nuestras estructuras y brindar herramientas reales a quienes ponen el cuerpo en las canchas.

El Mensaje es Claro:

Los clubes están demostrando una voluntad de hierro para mejorar. Y nosotros estamos aquí para respaldarlos. Porque entendemos que el escenario es complejo, pero entre todos, el crecimiento no solo es más fácil, es inevitable.