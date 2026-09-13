GOLEO PATRIA Y ESTA CADA VEZ MÁS CERCA DEL REGRESO A LA A
Se cumplió la decimoquinta fecha del Torneo de Primera División B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol. El Sportivo Patria goleó a Domingo Savio por 4-1 en el cotejo que tuvo lugar en la cancha del Club Fontana, y cuando restan jugarse cuatro fechas de la fase de clasificación lleva una ventaja de 11 puntos sobre Estrada –su más inmediato escolta-. A Continuación, los marcadores definitivos, y la tabla de posiciones.
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Resultados de la fecha 15
Domingo Savio 1- Sportivo Patria 4
Atlético Rivadavia 2- Sol de Mayo 3
Independiente Fontana 2- El Fortín 1
Platense 1- Katrina 2
Antenor Gauna 2- Garrido 1
Fátima 1- 17 de Agosto 1
Sargento Rivarola 7- 6 de Junio 0
Unión del Divino Niño 0- Estrada 2
República Argentina 3- Juventud Unida 1
Deportivo Merlo 0- Juniors 0
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FOTO: Patria festejó el triunfo sobre Domingo Savio que lo deja en la puerta del ascenso a la Primera A.