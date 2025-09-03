Gran celebración de las bodas de  plata de los Gimnasios Terapéuticos

Con un acto multitudinario en el Estadio Cincuentenario, se celebraron este martes las bodas de plata de los gimnasios terapéuticos, el programa provincial que desde hace 25 años promueve la actividad física y terapéutica para adultos mayores, mejorando su calidad de vida.

La iniciativa, impulsada en los inicios de la gestión del gobernador Gildo Insfrán, tuvo como primer paso la contratación de cinco profesores cubanos encabezados por el recordado Ibrahim Fonseca, quien dejó un legado perdurable en Formosa.

Con el paso de los años, el programa se expandió hasta alcanzar 17 sedes en el interior provincial y cinco en la ciudad capital, consolidándose como una de las políticas de mayor continuidad del Modelo Formoseño.

En el inicio del festejo, los asistentes compartieron un chamamé y bailes típicos del día a día de los gimnasios, para dar lugar luego al acto oficial, del que participaron autoridades provinciales, encabezadas por el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay.

Asistieron además el ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, la diputada nacional Graciela Parola, los intendentes Lázaro Caballero (Gran Guardia), Ernesto Heizenreder (Herradura) y Víctor Osorio (Villafañe), los diputados provinciales Agustín Samaniego y Hugo García, entre otros.

Al hablar ante los presentes, el director de Recreación Comunitaria, Daniel Leguizamón, recordó que el programa nació por una decisión del Gobierno provincial y el gran trabajo del profesor cubano Ibrahim Fonseca, quien dejó un importante legado.

Puso de resalto también, que hace once años Romay, como secretario de Deportes, “siguió apostando y generando nuevos espacios para los gimnasios”, y agradeció la buena predisposición de los intendentes para replicar 17 sedes en el interior provincial.

Marcó la diferencia con el trato que reciben los adultos mayores por parte del Gobierno nacional: “Vemos que el presidente (Javier Milei) manda a reprimir a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, y acá reciben una atención diferente, el espacio que se les brinda es muy importante”, agregó.

“Es uno de los programas más largos que viene llevando el Gobierno, no se interrumpió nunca, de ustedes depende que continúe. Felicitaciones a todos”, cerró el funcionario.

Luego tomó la palabra el profesor cubano Fidel García quien señaló que “fueron 28 años que pasaron, no es fácil sintetizar la emoción que uno siente” y tuvo un recuerdo emocionado sobre Fonseca y hacia cada persona que les dio la bienvenida a su llegada a Formosa, en el año 1997.

Seguidamente, el secretario Romay hizo uso de la palabra, y también el diputado provincial Samaniego.

En uno de los momentos más significativos de la jornada, se designó con el nombre de Ibrahim Fonseca a la sala terapéutica del Estadio Centenario, como homenaje a su labor en suelo formoseño.

La celebración concluyó con números artísticos protagonizados por los propios alumnos de los gimnasios terapéuticos, que pusieron el broche de oro a una jornada cargada de emoción y gratitud.