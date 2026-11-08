GRAN FIESTA DEL ATLETISMO JUVENIL EN LOS JUEGOS EVITA

La pista de atletismo del Centro Provincial de Educación Física N° 1 fue escenario para la final provincial de atletismo sub 18 de los Juegos Evita Formoseños con presencia de deportistas de todo el interior, más los locales.

Un total de catorce pruebas atléticas, tanto en femenino como en masculino, se cumplieron a lo largo de dos jornadas en lo que fue el segundo capítulo para esta disciplina, ya que previamente había tenido su desarrollo en la categoría sub 15.

Como sucede todos los años, mucha presencia de atletas de todo el interior de la provincia que llegan a estas finales de los Evita con mucha ambición y que, con los resultados definidos, queda claro que muchos pueden cumplir con esa idea ya que se quedaron con una gran cantidad de escalones en los podios.

Este es el detalle de los atletas

que se ganaron su lugar en cada uno de los podios de las catorce pruebas:

Femenino: Posta 4×100 metros: 1) Patiño Ruta 81, 2) Pilcomayo y 3) Pirané.

Salto triple: 1) Sol Rajoy de Fontana, 2) Wanda Arias de Fontana y 3) Natalia Avalos de Naineck.

Salto en largo: 1) Wanda Arias de Fontana, 2) Wendy Arias de Fontana y 3) Natalia Avalos de Naineck.

Salto en alto: Sol Rajoy de Fontana, 2) Vaneza Lerma de Pirané y Camila Gómez de Naineck.

Lanzamiento de disco: 1) Guiomar Cantero de Laishí, 2) Julieta Ramírez de Naineck y 3) Camila Britez de Pirané.

Lanzamiento de jabalina: 1) Danna Zárate de Mansilla, 2) Xiomara Yulán de Tacaaglé y 3) Belén Parada de Laguna Yacaré.

Lanzamiento de bala: 1) Jesica Cabrera de Naineck, 2) Camila Britez de Pirané y 3) Inés Romero de Fontana.

Lanzamiento de martillo: 1) Jessica Cabrera de Naineck, 2) Julieta Ramírez de Naineck y 3) Inés Romero de Fontana.

Marcha: 1) Liz Swiston de Estanislao del Campo, 2) Katerine Martínez de Palo Santo y 3) Elba Espinoza de Pirané.

2000 metros: 1) Abigail Ceballos de Ibarreta, 2) Nahiara Vitale de Clorinda y 3) Estela Román de Clorinda.

300 metros: 1) Diara Pérez de Formosa, 2) Luz Martínez de Estanislao del Campo y 3) Liliana Galeano de Clorinda.

800 metros: 1) Abigail Ceballos de Ibarreta, 2) Liz Swiston de Estanislao del Campo y 3) Guadalupe Recalde de Formosa.

100 metros: 1) Micaela Short de Pirané, 2) Sheila Insaurralde de Estanislao del Campo y 3) Daysi Vázquez de Mansilla.

100 metros con vallas: 1) Nicol Collar de Tacaaglé, 2) Sheila Acosta de Pirané y Mariana Portillo de Naineck.

Masculino: Posta 4×100 metros: 1) Pilcomayo, 2) Pirané y 3) Tacaaglé.

Salto triple: 1) Alex Acosta de Naineck, 2) Martín Rojas de Estanislao del Campo y 3) Thiago Farías de Pirané.

Salto en largo: 1) Leonel Acosta de Naineck, 2) Juan Ramos de Mansilla y 3) Antonio Fleitas de Siete Palmas.

Salto en alto: 1) Martín Rojas de Estanislao del Campo, 2) Alex Salvatierra de Formosa y 3) David Franco de Pirané.

Lanzamiento de disco: 1) Demian Gallardo de Laishí, 2) Santos Colman de Riacho He Hé y 3) Thiago Acosta de Palo Santo.

Lanzamiento de jabalina: 1) David Franco de Pirané, 2) Arón Acosta de Tacaaglé y 3) Antonio Fleitas de Palma Sola.

Lanzamiento de bala: 1) Thiago Acosta de Palo Santo, 2) Gael Britez de Clorinda y 3) Gabriel Espinoza de Laishí.

Lanzamiento de martillo: 1) Axel Gómez de Riacho He Hé, 2) Yamil Herrera de Estanislao del Campo y 3) Gabriel Espinoza de Laishí.

Marcha: 1) Adrián Paliza de Laguna Yacaré, 2) Tomás Gómez de Siete Palmas y 3) Horacio Martínez de Laishí.

3000 metros: 1) Hernán Aguilar de Clorinda, 2) Leandro Torres de Riacho He Hé y 3) Santiago Miranda de Ingeniero Juárez.

300 metros: 1) Santiago Alegre de Palo Santo, 2) Nicolás Silva de Palo Santo y 3) Santino Prediger de Riacho He Hé.

800 metros: 1) Santiago Alegre de Palo Santo, 2) Joaquín Saluk de Laguna Yacaré y 3) Marcos Palomo de Posta Cambio Zalazar.

100 metros: 1) Hernán Aguilar de Clorinda, 2) Nicolás Silva de Palo Santo y 3) Thiago Farías de Pirané.

110 metros con vallas: 1) Juniors Medina de Pirané, 2) Luis García de Tacaaglé y 3) Gabriel Regina de Fontana.

FOTO: Los atletas disfrutaron a pleno de las pruebas en el magnífico y moderno complejo deportivo de la capital formoseña-

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