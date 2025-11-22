GRAN RIFA DE SOL DE AMÉRICA

El Club Sol de América entregó un auto OK al ganador del premio principal de la Gran Rifa Revancha de la institución del barrio San Miguel. El Fiat Cronos fue para el feliz afortunado: Matías Alberti.

La ceremonia de entrega de la llave del auto se llevó a cabo en la sede solense y estuvo a cargo del titular del club Darío Di Martino. De esta manera, Sol de América cumple de la mejor manera con los compradores de la rifa, y ratificó su seriedad a la hora de llevar adelante este tipo de actividades.

FOTO: El presidente del Club Sol de América entrega la llave del auto a Matías Alberti. El número ganador fue el 311, y el sorteo se realizó de acuerdo al protocolo del IAS.