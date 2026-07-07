GRAN TRIUNFO DE AGUARÁ EN POSADAS POR EL REGIONAL DE RUGBY DEL NEA

Se cumplió entre el sábado y domingo la quinta fecha del Torneo Regional NEA 2026 de Rugby , que organiza la Unión de Rugby del

Nordeste. Aguará de Formosa dió la gran nota al imponerse en calidad de visitante a CAPRI de Posadas (Misiones) por 32-12, y ahora suma 10 unidades

y se aleja de la zona del descenso.

A continuación los marcadores definitivos: CURDA de Asunción (Paraguay) 24- Taraguy de Corrientes 35, San Patricio de Corrientes 34- Sixty de Resistencia 22, Aranduroga de Corrientes 44- San José de Asunción (Paraguay) 24, Regatas de Resistencia 23- CURNE de Resistencia 17 y CAPRI de Posadas 12- Aguará de Formosa 32.

En las primeras posiciones se ubican: Taraguy 25, Aranduroga 20 y San Patricio 16.La sexta fecha a jugarse entre el 11 y 12 de julio tendrá estos cruces: CURNE- Aguará, Taraguy- San Patricio, San José- CAPRI, CURDA- Sixty y Aranduroga- Regatas,

FOTO: Una postal del cruce entre Aguará y CAPRI jugado en la capital misionera.

—

Acerca del autor reddeportiva Administrator Ver todas las entradas