Guardavidas tendrán pruebas de idoneidad para la habilitación y renovación de licencias anuales

Desde la Dirección de Deportes de la comuna capitalina informaron que entre el 1 y el 19 de diciembre se llevarán a cabo los exámenes de idoneidad para la habilitación y renovación anual de la licencia a los guardavidas que desempeñan sus tareas en piletas y natatorios de la ciudad.

El responsable del área comunal, Guillermo Ovelar, precisó que el primer llamado tendrá lugar del 1 al 5 de diciembre, mientras que el segundo se realizará entre el 15 y el 19, ambos en las instalaciones del Centro Recreativo y Cultural Club Don Bosco, desde las 6 hasta las 9 horas.

Para informes y entrega de documentaciones, los interesados deberán concurrir a las oficinas que la Dirección de Deportes posee sobre la calle San Martín, entre Hipólito Yrigoyen y Brandsen -Paseo de Compras, 1º piso), de 8 a 13 y de 18 a 21 horas.

“Se trabajará con los nuevos parámetros dentro de las pruebas físicas, que incluirá 100 metros de velocidad en el natatorio, 1000 metros de resistencia, examen subacuático con toma de objeto debajo del agua y 25 metros de nado, y el rescate que consiste en sacar una víctima simulada de ahogamiento, con todo el procedimiento de RCP y traslado, entre otras cosas”, explicó al respecto el funcionario.

Para finalizar, Ovelar destacó que “este certificado que entrega cada año la Municipalidad habilita a los guardavidas a trabajar en cualquier pileta o natatorio dentro del ejido urbano durante un año, de modo que todos ellos tienen un gran abanico de posibilidades de trabajo, como por ejemplo en piletas de clubes o en eventos que realiza el Municipio a la vera del río Paraguay”.