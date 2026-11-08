GUIDO FLORENTIN EN EL DEPORTE EN LA MEMORIA POR EL CANAL 3

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria se emitirá este fin de semana por la señal del Canal 3 de Formosa. En esta oportunidad el invitado es el profesor Guido Florentín, reconocido hombre del deporte y la política provincial.

El programa saldrá al aire este sábado a las 19, con repetición el domingo a las 16. Florentín, fue subsecretario de Deportes de Formosa, además formó parte de la Agrupación Justicialista del Deporte, y del Movimiento Social del Deporte.

La entrevista estará a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez, quien mantiene un vínculo de amistad con Florentín desde hace más de cuatro décadas. Será un buen momento para recordar buenos momentos del deporte formoseño.

FOTO: Guido Florentín y Alfredo Domínguez en un pasaje del capítulo que estará en la pantalla del canal provincial este fin de semana.

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