Los directores técnicos de todo el país participaron de las elecciones de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), en las que se definieron las autoridades que conducirán la institución durante los próximos cuatro años. A nivel nacional, Salvador Pasini fue reelegido como secretario general y continuará al frente de la entidad.

En la seccional Formosa se presentó una sola lista, la número 10 Celeste y Blanca, que acompañó a nivel nacional la continuidad de Pasini. Tras el desarrollo de los comicios, Guillermo Guzmán fue proclamado como nuevo secretario general de la representación formoseña.

Guzmán estará al frente de la seccional Formosa

La jornada electoral se llevó adelante en la sede de ATFA, ubicada sobre la calle Saavedra, donde decenas de directores técnicos participaron del proceso y acompañaron la única propuesta presentada en la provincia.

Guzmán, quien se desempeñaba como apoderado de la seccional, quedó proclamado como nuevamente como secretario general, asumiendo la responsabilidad de representar y conducir a los entrenadores formoseños dentro de la estructura nacional de la asociación.

Por su parte, Pasini continuará encabezando ATFA a nivel nacional. Cabe recordar que había asumido la conducción durante la pandemia, luego de suceder a Victorio Nicolás Cocco, que debió dejar el cargo por problemas de salud.

Con esta elección, la conducción nacional y la representación formoseña iniciarán un nuevo período institucional de cuatro años, con mandato hasta 2030.

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