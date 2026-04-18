Polideportivo

Guillermo “Luky” Giménez visita “El Deporte en la Memoria” por Canal 3

Porreddeportiva

Abr 18, 2026

 

Este sábado a las 19:00, la pantalla de Canal 3 de Formosa emitirá un nuevo capítulo de El Deporte en la Memoria. En esta edición, el invitado especial será Guillermo “Luky” Giménez, referente indiscutido y pieza fundamental en la historia del San Cipriano Rugby Club.

Durante la entrevista, conducida por el periodista Alfredo Domínguez, Giménez repasará en primera persona los hitos del club: desde su rol como socio fundador y jugador, hasta su etapa como entrenador. El programa ofrece un testimonio valioso sobre el nacimiento de una institución que hoy es un pilar de la Unión Formoseña de Rugby (UFR). Para quienes no puedan asistir al estreno, habrá una repetición el domingo a las 16:00.

FOTO 1: Guillermo Giménez y Alfredo Domínguez en un pasaje del programa que saldrá al aire este fin de semana por el Canal 3.

FOTO 2: Promoción del programa El Deporte en la Memoria, y las plataformas en las cuales se podrá disfrutar la entrevista a Guillermo Giménez.

 

 

 

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