HOCKEY SUB 16 EN LOS JUEGOS EVITA FORMOSEÑOS 2026

Con buen suceso se disputa la instancia local de los Juegos Evita Formoseños 2026 que organiza la Secretaría de Deportes de la Provincia de Formosa. Recientemente concluyó la competencia de hockey en masculino y femenino. En la categoría Sub 16, en varones clasificaron para la ronda provincial: Hymcaya y Sol de América, en mujeres lo hicieron: Hymcaya Celeste y Aguará Rosa- La totalidad de los partidos se jugaron en las instalaciones en el coqueto Microestadio ubicado en la Ciudad Deportiva, en la capital formoseña.

FOTO: El hockey mostró un buen nivel en la etapa local de los Evita Formoseños.

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