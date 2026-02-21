Polideportivo

HOMENAJE A ALBERTO ROBLES EN EL DEPORTE EN LA MEMORIA

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria se emitirá este sábado a las 19:30, y el domingo a las 16, por la señal del Canal 3 de Formosa. En esta oportunidad será el momento de rendir un merecido homenaje al profesor Alberto Omar Tito Robles, por intermedio de la memoria de su hija la profesora Guadalupe Robles. FOTO: Guadalupe Robles y el periodista deportivo Alfredo Domínguez, en un pasaje del programa que saldrá al aire este fin de semana.

Robles, quien falleció hace nueve años, fue un impulsor del atletismo, se desempeñó como director de Recreación Comunitaria de la entonces Subsecretaría de Deportes, fue responsable del centro de recreación del Complejo El Paraíso de los Niños, además de desempeñarse como preparador físico de calificados equipos de fútbol de la provincia. Hincha de San Lorenzo de Almagro, y defensor a ultranza a su natal San Hilario, Tito Robles fue un querible personaje del deporte formoseño.

 

 

