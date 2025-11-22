Polideportivo

HOMENAJE A ANASTACIO BARRETO EN EL DEPORTE EN LA MEMORIA

Porreddeportiva

Nov 22, 2025

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria se emitirá este sábado a las 19, y el domingo a las 16, por la señal del Canal 3 de Formosa. En esta oportunidad, la invitada es la ex jugadora Fanny Barreto, hija del recordado entrenador de voleibol, Anastacio Barreto.

El momento será oportuno para rendir un merecido homenaje a Anastacio Barreto, fundador del Club Independencia, en la década del 70. Fanny, recuerda a su padre, y revive el nacimiento del Club en una esquina del barrio Independencia en la capital formoseña, pasando por los primeros partidos oficiales, la conquista de la Liga Nacional Argentina en 1992, y la participación en el sudamericano de clubes femenino jugado en San Pablo (Brasil) en el mismo año.

La entrevista está a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez, testigo de gran parte de la trayectoria de Anastacio Barreto. La cita, este sábado a las 19, y mañana a las 16, por la pantalla del canal provincial.

FOTO: Fanny Barreto y Alfredo Domínguez, en un pasaje del programa a emitirse este fin de semana.

 

 

 

Por reddeportiva

