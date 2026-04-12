Polideportivo

HOMENAJE A DON ENRIQUE MORA  EN «EL DEPORTE EN LA MEMORIA»

Porreddeportiva

Abr 12, 2026

 

Un nuevo capítulo del programa El Deporte en la Memoria se emitirá este sábado a las 19 (con repetición el domingo a las 16) por la señal de Canal 3 de Formosa. En esta edición, el invitado será Enrique Mora (h), en un espacio dedicado a la memoria de su padre, Don Enrique Mora. Reconocido técnico local, Mora dirigió a varios equipos de la Liga Formoseña de Fútbol, entre ellos al recordado José Manuel Estrada de principios de la década del 70. La entrevista está a cargo del periodista deportivo Alfredo Domínguez.

FOTO: Enrique Mora (h) y Alfredo Domínguez, en el estudio del Canal 3 de Formosa.

 

 

 

Por reddeportiva

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