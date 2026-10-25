HOMENAJE A JUVENTUD DE FORMOSA EN EL DEPORTE EN LA MEMORIA

El fútbol de Formosa se prepara para abrir el baúl de los recuerdos y revivir una de sus páginas más doradas y entrañables. Este fin de semana, la pantalla de Canal 3 se vestirá de gala y nostalgia con una emisión imperdible de El Deporte en la Memoria, el ciclo que rescata del olvido las grandes hazañas de nuestra tierra.

En esta oportunidad, el programa rendirá un justo y merecido homenaje a aquellos pibes de la delegación de Juventud de Formosa Sub 18 que, tras consagrarse campeones Nacionales Juveniles en Mar del Plata, cruzaron el mapa para llevar nuestra bandera hasta Vietnam en 1999.

Para encender la lámpara de los recuerdos, la emisión contará con testimonios clave que transportarán al espectador a aquella inolvidable aventura asiática de finales de siglo: Héctor Matto, el gran capitán de aquel equipo, encargado de revivir en primeras personas las emociones, los vestuarios y la mística de un viaje que marco sus vidas para siempre.

Alfredo Domínguez, conducirá el encuentro. El reconocido periodista deportivo fue un testigo privilegiado de la intimidad del plantel, desde las prácticas previas hasta consagración y el posterior viaje a Asia.

Será una cita de honor para los futboleros de ley y para todo un pueblo que, a través de la pantalla, volverá a emocionarse con un hito que el tiempo no ha logrado borrar.

FOTO: Héctor Matto y Alfredo Domínguez en un pasaje del programa que saldrá al aire por la señal del canal provincial.

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