Polideportivo

Homenaje a “Koky” Córdova Agrelo, referente  histórico del ajedrez formoseño

Porreddeportiva

Abr 18, 2026

 

El vicegobernador de Formosa, el doctor Eber Wilson Solís, encabezó un emotivo reconocimiento a una de las figuras más emblemáticas del ajedrez local: el doctor Ramón Ulises “Koky” Córdova Agrelo. El homenaje destacó su incansable dedicación al deporte ciencia y su rol fundamental en la formación de nuevos talentos en la provincia. FOTO: Todos posando para la foto del recuerdo. Una buena postal del juego ciencia capitalino.

Del encuentro, realizado este miércoles 15 de abril, también participaron el diputado provincial Hugo Arrúa y representantes de las escuelas de Ajedrez en RED Formosa. Durante la jornada, desarrollada en la Casa de la Solidaridad del barrio Venezuela, el Vicegobernador resaltó el clima de «compromiso y pasión» que rodeó el evento.

En ese contexto, se entregaron certificados de reconocimiento a los jóvenes ajedrecistas que representaron a la provincia en el Campeonato Argentino de Ajedrez Infantil y Juvenil (CAM2026) realizado en Villa Martelli (Buenos Aires). Al respecto, Solís enfatizó: “Estos jóvenes demuestran el enorme potencial que tenemos y el sólido camino que venimos construyendo”.

Finalmente, el mandatario ratificó la decisión de la gestión provincial de “seguir acompañando y fortaleciendo estos espacios que promueven el esfuerzo, la disciplina y el futuro de nuestros niños y jóvenes”.

 

 

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