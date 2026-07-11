HOMENAJE A UNA LEYENDA DEL PERIODISMO DEPORTIVO FORMOSEÑO: «EL DEPORTE  EN LA MEMORIA» EVOCA A ANTONIO EXPEDITO OVIEDO, «MENTESANA»

La pantalla de Canal 3 de Formosa renovará su cita con la nostalgia y la historia local este sábado a las 19, con la emisión de un nuevo capítulo de «El Deporte en la Memoria». En esta oportunidad, el ciclo conducido por el periodista Alfredo Domínguez rendirá un justo homenaje a Antonio Expedito Oviedo, el recordado «Mentesana», cuya impronta marcó la época dorada del relato deportivo en Formosa.

El programa contará con el testimonio exclusivo de su hijo, Franklin Oviedo, quien heredó la pasión por el micrófono y acompañó a su padre durante años en los roles de cronista y comentarista. Esta cercanía, sumada a las vivencias compartidas en los estudios de radio y en las transmisiones de exteriores, convierte a Franklin en una voz autorizada para desandar la trayectoria de una de las máximas referencias de los medios formoseños entre las décadas de 1960 y 1980.

«Mentesana» Oviedo dejó una huella indeleble en la radiofonía de la región a través de recordados ciclos en las emisoras LT 44 Radio Fortín Yunka de Formosa y ZP 13 Radio Boquerón de Alberdi, Paraguay. Su legado trascendió fronteras y se consolidó en la memoria de la audiencia local gracias a su particular estilo narrativo y su riguroso profesionalismo.

El encuentro televisivo sumará además una fuerte carga emotiva: el propio conductor del ciclo, Alfredo Domínguez, compartió con el homenajeado las transmisiones y los análisis del Mundial de Fútbol de Italia 1990 a través de la señal del canal estatal, un hito que enriquecerá la entrevista con recuerdos vividos en primera persona.

Para quienes no puedan sintonizar la emisión del sábado a las 19, la señal formoseña pondrá en pantalla la habitual repetición el día domingo a las 16.

FOTO: Franklin Oviedo junto al periodista deportivo Alfredo Domínguez en un pasaje del programa El Deporte en la Memoria que los televidentes podrán disfrutar hoy y mañana.

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