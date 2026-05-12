Ignacio “Nachi” Medina abrirá una academia de Baby Fútbol en Laguna Blanca

El exjugador de Boca Juniors Ignacio “Nachi” Medina anunció la apertura de su academia de Baby Fútbol en Laguna Blanca. En diálogo con el programa “Pelotas Para Todos” de FM Espacios 92.5, el formoseño brindó detalles del proyecto que comenzará oficialmente el próximo 25 de mayo. La iniciativa estará orientada a la formación de chicos del interior provincial y buscará brindar herramientas futbolísticas y humanas a los jóvenes jugadores de la región.

Medina, que jugó en el Xeneize entre 1987 y 1990 y luego trabajó como formador en las inferiores del club, explicó que siempre tuvo el deseo de regresar a su pueblo natal para desarrollar una propuesta deportiva propia. Además, señaló que la experiencia adquirida en el fútbol profesional y en distintos países le permitió conocer diferentes métodos de trabajo con juveniles.

El exfutbolista remarcó que uno de sus principales objetivos será preparar a los chicos del interior para competir en igualdad de condiciones cuando tengan la posibilidad de probarse en clubes grandes de Buenos Aires. «Muchas veces los jóvenes talentosos llegan con diferencias físicas, técnicas o tácticas respecto a otros jugadores que ya se formaron en estructuras más profesionales. Queremos prepararlos para que cuando vayan no haya tanta desventaja”, sostuvo.

Mientras avanza con la construcción de su propio predio, la academia comenzará funcionando en las instalaciones de la parroquia San Francisco de Asís de la localidad. Medina contó que el lugar cuenta con un espacio techado ideal para las primeras actividades y destacó el acompañamiento del párroco local. «Los entrenamientos estarán organizados en diferentes horarios de mañana y tarde para adaptarse a los turnos escolares de los niños que asistan a la academia», agregó.

La escuela estará destinada a chicos de las categorías 2013 a 2021 y tendrá cuotas accesibles con el objetivo de que más familias puedan participar. La inscripción costará 10 mil pesos mensuales por alumno y 15 mil pesos por grupo familiar en caso de dos o más hermanos. Medina manifestó que el proyecto apunta no solamente a la enseñanza futbolística, sino también al acompañamiento integral de los chicos en aspectos como la disciplina, la educación y la formación personal.

Durante la charla, el exformador de Boca también habló sobre las dificultades que enfrentan muchos jóvenes futbolistas del interior para llegar al profesionalismo. “El problema más grande que tenemos es la cabeza. El fútbol requiere muchísimas cosas, no solamente jugar bonito”, afirmó. En ese sentido, recalcó la importancia de la preparación psicológica, la perseverancia y el acompañamiento familiar para sostener una carrera deportiva que exige sacrificios desde edades muy tempranas.

Además, cuestionó algunos métodos de aprendizaje que priorizan únicamente los resultados deportivos por encima de la formación real del jugador. “Muchos formadores les enseñan a los chicos a ganar un partido, pero no a jugar al fútbol”, sostuvo Medina. Según explicó, el trabajo formativo debe enfocarse principalmente en la técnica individual, el control de pelota, los pases, el entendimiento del juego y el manejo de ambos perfiles para que el jugador pueda desarrollarse correctamente en el futuro.

En otro tramo de la entrevista, recordó casos de jóvenes formoseños que actualmente integran las divisiones inferiores de Boca, como Julián Medina y Leandro Barreto, a quienes acompañó desde pequeños en su crecimiento futbolístico. Sobre Medina, destacó que actualmente juega en la Quinta División del club y que incluso fue elegido como mejor jugador en un torneo disputado en Marruecos. Para “Nachi”, estos ejemplos demuestran que en el interior existe talento, aunque muchas veces faltan estructuras y acompañamiento para potenciarlo.

Por último, Medina reflexionó sobre cómo cambiaron las nuevas generaciones y el impacto que tienen hoy las redes sociales y la tecnología en el fútbol juvenil. “Antes no existían las redes sociales ni los celulares como hoy. Cada vez salen menos talentos y cuando aparece uno, lo cuidan como una mina de oro”, indicó. La “Academia Formativa Nachi Medina” será inaugurada oficialmente el 25 de Mayo desde las 9 de la mañana y las inscripciones ya se encuentran abiertas para todos los interesados.