Independiente hizo historia y está en cuartos de final

Independiente de Oliva selló su clasificación a los cuartos de final tras vencer 97 a 92 a La Unión de Formosa y cerrar la serie 3 a 1

Independiente de Oliva 97-92 La Unión 92

En una noche que quedará grabada para siempre en la memoria del club. Ante un estadio colmado y en medio de una verdadera fiesta, el equipo escribió una de las páginas más importantes de su historia reciente.

El partido fue tan intenso como la serie. Independiente mostró carácter desde el arranque, con una ofensiva fluida y momentos de gran efectividad que le permitieron tomar ventajas. Sin embargo, la visita nunca bajó los brazos y mantuvo el juego abierto hasta los últimos minutos, obligando al local a sostener la concentración y la templanza en cada posesión. En el tramo final, cuando la tensión dominaba el ambiente, Independiente respondió con personalidad. Con decisiones firmes en ataque y solidez defensiva en los momentos clave, logró inclinar definitivamente la balanza a su favor y desatar el festejo de su gente, que acompañó y empujó durante toda la noche.

Seis 6 jugadores superaron los 10 puntos, y con la dupla de interiores (Caffaro y Filippetti) en 16 y 17 , dominaron los tableros y el encuentro en el aspecto ofensivo. En la visita, Alexis Elsener se convirtió en el goleador del juego con 25 tantos.