INESPERADA CAIDA DE OCHO ANTE DEFENSORES DE VILELAS

El Albirrojo inició con el píe izquierdo los Cuartos de Final de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Amateur, cayó en su estadio del Lote 15 Bis ante Defensores de Puerto Vilelas (Chaco) por 4-2. El cotejo de vuelta se jugará el fin de semana en el estadio del Club Don Orione en la localidad de Barranqueras. FOTO: En el complejo Isla de Oro toda la alegría fue chaqueña.

Los goles del equipo dirigido por Isidro Gómez Rodas fueron obras de: Facundo Vega (2´PT) y Renzo Flumián (8´PT), para la visita anotaron: Leonel Niz (4´PT y 16´ST), Gonzalo Ríos (9´PT) y Gonzalo Ojeda (46´ST).

El arquero local Lucas Acevedo contuvo a medias un penal ejecutado por Jonatán Canario, el rebote fue capitalizado por Niz para anotar el gol del transitorio empate de 1-1, a los 4´de la etapa inicial. En un compromiso que tuvo un inicio con muchos goles, en el complemento Defensores fue más efectivo y supo aprovechar las ocasiones para convertir y llevarse al Chaco un triunfo que lo deja en la puerta de cuarta ronda.

Síntesis del partido

8 de Diciembre de Formosa (2): Lucas Acevedo; Maximiliano Gómez, Facundo Pardo, Lucas Soraire y Ezequiel Barrios; Samuel Arce, Damián Delgado, Fabricio Olmedo y Oscar Piris; Renzo Flumian y Facundo Vega. DT: Isidro Gómez.

Defensores de Puerto Vilelas (4): Leandro Ledesma; Juan Rea, Miguel Castillo, Leonardo Navarro y Williams Fernández; Lautaro Ramírez Remotti, Rodrigo Montenegro y Leonel Niz; Jonatán Canario, Gonzalo Ríos y Gonzalo Cañete. DT: Joaquín Espíndola.

Goles: 2´PT Facundo Vega (8D). 4´PT Leonel Niz (DV). 8´PT Renzo Flumian (8D). 9´ST Gonzalo Ríos (DV). 16´ST Leonel Niz (DV). 46´ST Gonzalo Ojeda (DV).

Incidencia: 4´PT Lucas Acevedo (8D) le contuvo un penal a Jonatán Canario (DV).

Modificaciones: ET Alfredo Vargas por Miguel Castillo (DV) y Rodrigo Guerrero por Damián Delgado (8D). 7ST Cristian Tabaqui por Juan Rea (DV). 14ST Sebastián Ramírez por Renzo Flumian (8D). 31SR Lautaro Larrasabal por Gonzalo Ríos (DV) y Ramón Maciel por Jonatán Canario (DV). 36ST Juan Romero por Ezequiel Barrios (8D) y Marcos Gil por Samuel Arce (8D). 40ST Gonzalo Ojeda por Leonel Ni (DV) y Exequiel Cabral por Maximiliano Gómez (8D).

Árbitro: Franco Sebastián Rioja.

Líneas: Lucas Suárez y José Capelli.

Cuarto árbitro: Harold Lemos Muñoz (Cuaterna de la Liga Posadeña de Fútbol).

Estadio: Club 8 de Diciembre- Ciudad de Formosa.

