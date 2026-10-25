Insfrán inauguró las obras del Club Independiente  de El Colorado y dio apertura al Torneo de la Amistad

Organizado por el Partido Justicialista del Distrito Formosa, el Torneo de la Amistad en su quinta edición, convoca a más de dos mil jugadoras de todo el territorio provincial, quienes competirán en busca del título para consagrarse como el mejor equipo de la disciplina a nivel provincial.

En la tarde de este viernes 23, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó en la localidad de El Colorado la inauguración de las nuevas instalaciones del Club Atlético Independiente, donde concretó el tradicional corte de cintas y el descubrimiento de la placa recordatoria.

En el mismo acto, el mandatario dejó oficialmente inaugurada la quinta edición del Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán”, competencia de fútbol femenino que se disputará a lo largo de este fin de semana, de forma simultánea, en las sedes de El Colorado, Pirané y Villa Dos Trece. En tanto que, las instancias finales del certamen se desarrollarán el próximo 31 de octubre en la ciudad de Pirané.

El Gobernador estuvo acompañado por el vicegobernador, Eber Solís; el intendente local, Mario Brignole; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; el diputado nacional por la provincia del Chaco, Aldo Leiva; la senadora nacional María Teresa González; legisladores nacionales y provinciales; los intendentes de Villa Dos Trece, Lorenzo Schmidt, y de Pirané, Yéssica Palacios; además de funcionarios provinciales, dirigentes deportivos, jugadoras y comunidad.

Durante la ceremonia, las autoridades y el público presente recibieron las copas de la competencia, un símbolo de identidad, historia compartida y fuerza colectiva del pueblo formoseño, realizadas por artesanas y artesanos formoseños. En su elaboración confluyen saberes ancestrales, oficios transmitidos entre generaciones y materiales representativos de la riqueza cultural y natural de la provincia.

La jornada dio inicio formalmente con la entonación del Himno Nacional Argentino y el Himno Marcha a Formosa, ejecutados por la banda de música de la Policía de la Provincia.

Durante la ceremonia, las autoridades y el público presente recibieron las copas de la competencia, un símbolo de identidad, historia compartida y fuerza colectiva del pueblo formoseño, realizadas por artesanas y artesanos formoseños. En su elaboración confluyen saberes ancestrales, oficios transmitidos entre generaciones y materiales representativos de la riqueza cultural y natural de la provincia.

La jornada dio inicio formalmente con la entonación del Himno Nacional Argentino y el Himno Marcha a Formosa, ejecutados por la banda de música de la Policía de la Provincia.

Diversidad cultural en el cierre festivo

Tras el acto formal, el cierre de la jornada estuvo enmarcado por las interpretaciones artísticas a cargo del grupo Monte de los Olivos del barrio La Paz de El Colorado; representantes del barrio Qompi de Pozo del Tigre; la delegación de El Potrillo y la Asociación Folklórica Estampas Norteñas de Pirané, llenando de música, danza y tradición.

Finalmente, en el campo de juego se puso en marcha el tradicional partido inaugural, dando inicio formal a esta competencia deportiva.

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