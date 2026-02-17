INTER IGUALÓ EN SU DEBUT POR EL TORNEO FEDERATIVO

Inter inició su participación en el Torneo Federativo de Clubes con un empate 1–1 frente a 1° de Mayo de Clorinda, en el estadio del Club Fontana de la ciudad de Formosa. El encuentro fue intenso, disputado y con escasas situaciones claras de gol.

Durante la primera etapa, ambos equipos mostraron solidez defensiva y paridad en el desarrollo, sin lograr romper el cero. En el complemento, el conjunto lagunero golpeó de inmediato: a los 2 minutos, Gonzalo Navarro abrió el marcador con una destacada definición que puso en ventaja a Inter.

Tras el gol, los de Barrio Obrero asumieron el control del juego e intentó administrar la diferencia. Sin embargo, 1° de Mayo reaccionó y alcanzó la igualdad por intermedio de Juan Benítez. En los minutos finales, el partido se tornó dinámico y friccionado, con mucha entrega y lucha en cada sector del campo, aunque con pocas situaciones de riesgo.

De esta manera, Inter suma su primer punto en el certamen, al igual que la visita, en un debut que dejó intensidad y compromiso como saldo principal.